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Spor Arena
Haber Giriş: 17.12.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Konyaspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Konyaspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Konyaspor Altınordu ile mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında aldığı yenilginin şokunu Altınordu maçı ile atmak isteyen Konyaspor, 3 puan için önemli bir mücadele verecek. Altınordu ile futbol kariyeri boyunca 9 kez karşılaşan Konyaspor, bu maçlardan 2 galibiyet alırken 4 kez de mağlup ayrıldı. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Konyaspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Konyaspor Altınordu maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu mücadele devam ediyor. Kazanan takımın bir üst tura yükseleceği karşılaşma, her iki takım için de önem arz ediyor. Peki, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek olan Konyaspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

KONYASPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, Altınordu ile karşılaşacak. 17 Aralık Perşembe günü saat 13.00'da oynanacak mücadele, A Spor kanalından canlı izlenebilecek. 

TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maç koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda yenen taraf yoluna devam edecek.

İzmir temsilcisinde tedavileri süren Emre Çeltik ve Emre Nefiz’in yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Ufuk, Oğulcan, Furkan Çil ve Metehan forma giyemeyecek. Teknik heyet dinlenmeleri için kaleci Erhan, Sinan, Ahmet İlhan ve Ahmet Dereli’yi de kafileye dahil etmedi. Altınordu Futbol Akademisi’nden Özgür Deryol, Emre Oymak ve Polat Abay maç kadrosuna alındı.

Konyaspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

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