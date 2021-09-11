Konyaspor Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Altay'ı konuk ettiği dört Süper Lig maçını da kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların her birinde rakip filelere en az ikişer gol gönderdi ve sadece puan bıraktığı mücadelede gol yedi. Konyaspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Altay, önceki beş karşılaşmadan sadece 6 puan çıkarabilmişti. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 11 maçın sadece birini kaybeden Konyaspor, bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı. Bu sezon oynadığı tek deplasman maçında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Altay, Süper Lig'de üst üste 2+ dış saha galibiyetini en son Şubat-Mart 1998'de aldı. Şimdi gözler bugün oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Konyaspor Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İzmir takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek aldı. Bu sezon Süper Lig'de Altay'dan daha fazla gol atan tek takım Trabzonspor. İzmir ekibi, bu gollerin dördünü çıktığı tek deplasman maçında Alanyaspor filelerine gönderdi.
Kalesinde bu sezon sadece iki gol gören Konyaspor bu maçta gol yemezse, Süper Lig tarihinde sezonun ilk dört maçı itibarıyla 2005/06 ve 2020/21'de elde ettiği en düşük sayıyı tekrarlamış olacak.
Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün ikisinin sahibi olan Sokol Cikalleshi, bu iki golü maçların 87 ve 88'inci dakikalarında kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de çektiği ilk üç şutun ikisini gole çeviren Altay forveti Daouda Bamba, daha sonraki dokuz denemesinde rakip fileleri havalandıramadı.
Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a rakip olduğu dokuz maçın ikisini kaybeden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu iki yenilgiyi ilk ve son karşılaşmalarda aldı.
KONYASPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor Altay maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.