Konyaspor Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İzmir takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek aldı. Bu sezon Süper Lig'de Altay'dan daha fazla gol atan tek takım Trabzonspor. İzmir ekibi, bu gollerin dördünü çıktığı tek deplasman maçında Alanyaspor filelerine gönderdi.

Kalesinde bu sezon sadece iki gol gören Konyaspor bu maçta gol yemezse, Süper Lig tarihinde sezonun ilk dört maçı itibarıyla 2005/06 ve 2020/21'de elde ettiği en düşük sayıyı tekrarlamış olacak.

Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün ikisinin sahibi olan Sokol Cikalleshi, bu iki golü maçların 87 ve 88'inci dakikalarında kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de çektiği ilk üç şutun ikisini gole çeviren Altay forveti Daouda Bamba, daha sonraki dokuz denemesinde rakip fileleri havalandıramadı.

Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a rakip olduğu dokuz maçın ikisini kaybeden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu iki yenilgiyi ilk ve son karşılaşmalarda aldı.

KONYASPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Altay maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.