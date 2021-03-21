Konyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta heyecanı
Konyaspor Alanyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor Süper Lig’in 31’inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Konyaspor Alanyaspor maçı saat 13:30’da başlayacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar
Konyaspor Alanyaspor maçı için heyecan giderek artıyor. Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor Alanyaspor mücadelesi gerçekleşecek. Karşılaşma saat 13:30’da başlayacak. Konyaspor’da maç öncesi 3 oyuncunun sakatlığı sürerken, 5 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
KONYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kasımpaşa ile 1-1 beraber kalan Konyaspor, 31’inci haftada 21 Mart Pazar günü saat 13.30’da Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, sahasında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Mücadele beIN Sports 2'de yayınlanacak.
3 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Maric Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Konyaspor’da ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kravets, Guilherme, Skubic, Diomande ve Rahmanovic Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde, 32’nci haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.