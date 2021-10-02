Konyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, Fatih Karagümrük ile birlikte ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Bu sezon iç sahada yenilgi almayan yeşil-beyazlı ekip, en son 2014/15 sezonuna daha uzun bir seriyle başladı. Bülent Korkmaz'ın göreve geldiği dördüncü haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan ve en az gol yiyen takım Alanyaspor. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son golün sahibi olan Serdar Gürler; Alanyaspor'a karşı ilk 11 başladığı son üç iç saha maçının ikisinde fileleri havalandırdı, diğer karşılaşmada kırmızı kart gördü.

Bu sezon Konyaspor formasıyla iç sahada 2+ gol atan tek oyuncu olan Endri Çekiçi, seyircisi önünde çıktığı son karşılaşmada Trabzonspor filelerini iki kez havalandırmıştı. Efecan Karaca, Alanyaspor'un Süper Lig'de Konyaspor'a attığı son iki gole de doğrudan katkı sağladı. Son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Davidson, Alanyaspor formasıyla çıktığı daha önceki 17 karşılaşmadaki toplam sayısını geride bıraktı. Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a rakip olduğu yedi maçın sadece birini kazanan Bülent Korkmaz, tek galibiyetini Mart 2009'da deplasmanda aldı.

KONYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Konyaspor Alanyaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.