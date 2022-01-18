Canlı: Konyaspor - Adana Demirspor maçı

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Konyaspor Adana Demirspor maçı ile iki takım Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.

Konyaspor 1-0 Adana Demirspor

Gol: 52' Rahmanovic

İkinci yarı oynanıyor...

MAÇ ÖNCESİ AHMET ÇALIK ANILDI

İttifak Holding Konyaspor'un sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçında, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık anıldı.

Yeşil-beyazlı takımın başarılı stoperi Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü nikah tarihi almak için gittiği Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusu üzerine geçen cumartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Hafta sonu tüm liglerde oynanan maçlarda milli futbolcu forma numarası olan 6. dakikada anıldı.

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Adana Demirspor ile oynadığı son sekiz lig maçının sadece birini kazanabilen Konyaspor, tek galibiyetini Eylül 2012'de deplasmanda aldı. Konyaspor'a konuk olduğu son dokuz resmi maçı kazanamayan Adana Demirspor, rakibini Ekim 1967'den bu yana deplasmanda mağlup edemiyor. Süper Lig'deki son 17 iç saha maçının sadece birini kaybeden Konyaspor, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Sivasspor'dan aldı. Yeşil-beyazlılar, Ocak 2020'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Süper Lig'de oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Adana Demirspor, en üst ligde daha uzun tek seri yakalayabildi.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son altı maçta sırasıyla galibiyet ve beraberlik alan Konyaspor, Giresunspor'a rakip olduğu son karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 11 Süper Lig maçının dördünü kazanan Adana Demirspor, en üst ligde daha fazla dış saha galibiyeti aldığı bir sezon yaşamadı. Konyaspor'un Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara attığı son altı golün üçünde pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, kaydettiği gollerden birini bu sezon Adana Demirspor filelerine gönderdi.

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Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer golde pay sahibi olan Adana Demirspor orta sahası Younes Belhanda, Şubat 2019'dan bu yana ilk kez üç karşılaşmalık seri yakalamak istiyor.

Bu sezon Mario Balotelli'nin ardından en fazla gol atan Adana Demirspor oyuncusu konumundaki Britt Assombalonga, Süper Lig'deki ilk golünü Konyaspor filelerine göndermişti. Adana Demirspor'un başında görev yaptığı 18 Süper Lig maçında 32 puan toplayan Vincenzo Montella, 2012/13'ten bu yana en yüksek puan ortalamasını yakaladı.

KONYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Adana Demirspor maçı Saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.