Canlı anlatım: Konyaspor Adana Demirspor maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Konyaspor 0-0 Adana Demirspor

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Mahir, Pozuelo, Mame Diouf



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Morel, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

Süper Lig'de oynadığı son 10 iç saha maçının sadece birini kazanabilen Konyaspor, tek galibiyetini Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek aldı. 2023 senesinde ligde yeşil-beyazlılardan daha az iç saha galibiyeti alan bir takım bulunmuyor. Şu anda Konyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon 2+ iç saha golü atmayı başaran tek oyuncu Muhammet Demir. Muhammet, Süper Lig kariyerinde Adana Demirspor'a rakip olduğu üç maçta da gol sevinci yaşayamadı.

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Konyaspor formasıyla Süper Lig'de attığı sekiz golü de deplasmanda kaydeden Mame Diouf, ilk yarıda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor filelerini de havalandırmıştı. Diouf'un Süper Lig kariyerinde attığı gollerin %44'ü iç sahada geldi. Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor. Bu sezon toplam 12 gole katkıda bulunan Faslı orta saha, bu alanda da en yüksek sayısına ulaştı.

Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta üç golde pay sahibi olan Cherif Ndiaye'nin ligde katkıda bulunduğu son sekiz golün hiçbiri deplasmanda gelmedi. Konyaspor ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanamayan Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor kariyerinde mağlup edemeden daha fazla karşılaştığı tek rakibi Beşiktaş.

KONYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Adana Demirspor maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.