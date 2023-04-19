Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Konyaspor Adana Demirspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Konyaspor#Adana Demirspor
Canlı anlatım: Konyaspor Adana Demirspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 11:11

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirisiniz

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Konyaspor 0-0 Adana Demirspor

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Mahir, Pozuelo, Mame Diouf

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Morel, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

Süper Lig'de oynadığı son 10 iç saha maçının sadece birini kazanabilen Konyaspor, tek galibiyetini Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek aldı. 2023 senesinde ligde yeşil-beyazlılardan daha az iç saha galibiyeti alan bir takım bulunmuyor. Şu anda Konyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon 2+ iç saha golü atmayı başaran tek oyuncu Muhammet Demir. Muhammet, Süper Lig kariyerinde Adana Demirspor'a rakip olduğu üç maçta da gol sevinci yaşayamadı.

Haberin Devamı

Konyaspor formasıyla Süper Lig'de attığı sekiz golü de deplasmanda kaydeden Mame Diouf, ilk yarıda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor filelerini de havalandırmıştı. Diouf'un Süper Lig kariyerinde attığı gollerin %44'ü iç sahada geldi. Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor. Bu sezon toplam 12 gole katkıda bulunan Faslı orta saha, bu alanda da en yüksek sayısına ulaştı.

Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta üç golde pay sahibi olan Cherif Ndiaye'nin ligde katkıda bulunduğu son sekiz golün hiçbiri deplasmanda gelmedi. Konyaspor ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanamayan Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor kariyerinde mağlup edemeden daha fazla karşılaştığı tek rakibi Beşiktaş.

KONYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Adana Demirspor maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Konyaspor#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı
Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi
Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

#Kolon Kanseri