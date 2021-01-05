Konyaspor 4 - 3 Galatasaray / Maç özeti ve golleri

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaştı. İlk yarım saatte neredeyse hiç pozisyonun olmadığı maçın kalan 60 dakikasında ise tempo bir an olsun düşmedi. 39'da Erdon Daci, Konyaspor'u 1-0 öne geçirirken, 45'2'de Diagne bu gole yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı da golle başladı. 46'da Daci ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi ve durum 2-1 oldu. Pes etmeyen Galatasaray, 74'te Linnes'in düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Diagne'nin vuruşunu Sehic kurtardı. Ancak hakem kalecinin vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı. Diagne bu kez hata yapmadı ve skor 2-2'ye geldi.

Konyaspor, 82. dakikada kazandığı penaltıyı Uğur Demirok ile gole çevirdi ve durum 3-2 oldu. 90+2'de bu kez sahneye Kravets çıktı ve attığı golle skoru 4-2 yaptı. 90+5'te Oğulcan Çağlayan'ın golü Galatasaray'a yetmedi ve Konyaspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 17 yıl aradan sonra Galatasaray'ı deviren Konyaspor puanını 25'e yükseltirken, Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

Konyaspor 4 - 3 Galatasaray



39', 46' Daci, 82' Uğur (p), 90+2' Kravets / 45+2', 77' (p) Diagne, 90+5' Oğulcan Çağlayan



Dakika 5 - Belhanda'nın sağ kanattan ortasında Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 7 - Konyaspor'un kullandığı kornerde kaleci Okan'a faul yapıldı.

Dakika 14 - Konyaspor atağında Luyindama çok kritik bir müdahale yaparak golü önledi.

Dakika 23 - Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

Dakika 29 - Ceza alanına çevrilen topa Emre Akbaba rövaşeta denedi ancak savunma zamanında araya girdi.

Dakika 38 - Galatasaray atağında Diagne bomboş pozisyonda kafayı dışarıya vurdu.

Dakika 39: Konyaspor'da Erdon Daci'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle önce değer kazanmadı. Ardından hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesi sonrası golü geçerli saydı: 1-0.

Dakika 45: Erdon Daci, ceza sahası içinde yerde kaldı. Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı için kararını değiştirdi.

Dakika 45+2: Galatasaray sağ kanattan Oğulcan'ın pasında ceza sahasında tek vuruşu yapan Mbaye Diagne'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Dakika 46: Sol kanattan yapılan ortada Daci'nin gelişine vuruşunda top direğin içine çarparak ağlarla buluştu ve Konyaspor maçta yeniden öne geçti: 2-1.

Dakika 74: Galatasaray, Linnes'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.

Dakika 76: Topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunu Sehic kurtardı. Ancak hakem kalecinin vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğine hükmederek penaltıyı tekrarlattı.

Dakika 77: Mbaye Diagne bu kez topu ağlara göndererek durumu 2-2'ye getirdi. İsmail Kartal, penaltı atışı tekrarlanınca hakeme tepki gösterdi ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Dakika 82: Konyaspor'da kazanılan penaltıyı Uğur Demirok gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi: 3-2.

Dakika 90+2: Hızlı gelişen Konyaspor atağında Artem Kravets golü atarak skoru 4-2 yaptı.

Dakika 90+5: Babel'in kaleciden seken topunu Oğulcan Çağlayan kafayla ağlara göndererek durumu 4-3'e getirdi.



KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR



Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken, Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlendi. Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı locadan izledi. Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da takımını Konya deplasmanında yalnız bırakmadı.

GALATASARAY 8 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Galatasaray, sakatlığı devam eden Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Sarı kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı. Kart cezalısı olan Arda Turan, dün kafileyle birlikte Konya'ya gelirken, maçı da teknik direktör Fatih Terim ile locadan izledi.

BELHANDA, ÖMER VE LUYINDAMA CEZA SINIRINDA

Sahaya 7 oyuncusundan yoksuk bir şekilde çıkan sarı kırmızılı takımda Belhanda, Ömer Bayram ve Luyindama sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu 3 oyuncu kart görmeleri durumda 18. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Taylan da ilk 11'deki yerini aldı.

KONYASPOR 8 OYUNCUSUNDAN FAYDALANAMADI

Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurtado ve Eduok'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Oğulcan, Diagne

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