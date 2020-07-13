Konyaspor 4-3 Başakşehir

Bu sonuçla lider Başakşehir 66 puanda kalarak şampiyonluk şansını son 2 haftaya bırakırken, Konyaspor ise ligde kalma yolunda hayati bir galibiyet alarak puanını 33'e yükseltti.

Başakşehir kalan 2 haftada evinde Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Trabzonspor ve evinde Alanyaspor ile oynayacak.

KONYASPOR 4-3 BAŞAKŞEHİR



3' Visca (pen)

20' Farouk Miya

28' Ömer Ali Şahiner

45' Farouk Miya

70' Demba Ba

78' Elia

85' Skubic



İlk yarı oynanıyor...

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DAKİKA 1: Konyaspor ceza sahasında Mia elle oynayınca Başakşehir penaltı kazandı.

DAKİKA 3: Topun başına geçen Visca takımını 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 8: Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Alper'in vuruşu Epureanu'dan geri döndü.

DAKİKA 10: Enzo Crivelli girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Golcü oyuncunun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

DAKİKA 16: İrfan Can, ceza sahası içindeki Demba Ba'ya pasını aktarmak istedi. Demba Ba'nın kontrol edemediği top auta gitti.

DAKİKA 13: Aleksic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Crivelli ceza sahasına ortasını yaptı ancak Uğur, Demba Ba'dan önce topu müdahale etti.

DAKİKA 20: Sol kanattan Alper'in ortasına Miya vurdu ve durumu 1-1'e getirdi.

DAKİKA 28: Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

DAKİKA 35: Başakşehir atağında serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

DAKİKA 45+1: Hadziahmetovic'in vuruşunda Mehmet Topal'dan seken top Miya'nın önünde kaldı. Ugandalı yıldız, attığı güzel golle takımını devre arasında 3-1 önde götürdü.

DAKİKA 70: Başakşehir atağında ceza sahasında bomboş durumda kafayı vuran Demba Ba, skoru 3-2'ye getirdi.

DAKİKA 78: Eljero Elia attığı golle durumu 3-3 yaptı.

DAKİKA 85: Konyaspor'da Jonsson'un ara pasında Skubic attığı golle Konyaspor'u maçta yeniden öne geçirdi: 4-3.





KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan lider Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Buruk, Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Ponck'un yerine Epureanu'yu ilk 11'e dahil etti.

Medipol Başakşehir, karşılaşmaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle başladı.

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