Konyaspor 4 - 1 Gaziantep FK (Maç özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Maçı baştan sonra üstün götüren ev sahibi ekip, sahadan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Konyaspor'a galibiyeti 32. dakikada Endri Çekici, 43. dakikada Ahmed Hassan, 56. dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'te Michalak kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı 88. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Konuk ekip Gaziantep FK'da Doğan Erdoğan, 39. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Konyaspor, puanını 61'e yükseltti ve lig ikinciliği için Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Michalak’ın sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Çekiçi’nin kafa vuruşunda top kaleci Günay’ın üzerine gitti.

22. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kantta kullandığı kornerde savunmadan seken top Soner’in önünde kaldı. Soner’in sert şutunu Gaziantep savunması kale çizgisinden çıkardı.

24. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkarak ceza sahasında topla buluşan Skubic’in kale önüne çevirdiği topa Michalak yakın mesafeden vurdu, kaleci Günay gole izin vermedi.

32. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Çekiçi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Michalak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay başarılı oldu.

39. dakikada Doğan'ın, Hadziahmetovic’e yapılan sert müdahalesi sonrası hakem Volkan Bayarslan VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Doğan, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında arka direğe gönderilen topa Ahmed Hassan kafayı vurdu fakat top direkten tekrar oyun alanına döndü.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak’ın kale önüne yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

İkinci yarı

Haberin Devamı

52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muhammet’in şutunu kaleci Sehic kurtardı.

56. dakikada sağ kanttan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasında Michalak’ın pasıyla topla buluşan Soner ceza yayı önündeki Hadziahmetovic’e pas çıkardı. Hadziahmetovic gelişine düzgün vurarak fileleri havalandırdı. 3-0

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak’ın, ayağının dışıyla orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

74. dakikada sol kanttan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi topu yerden arka direkteki Soner’e gönderdi. Bu oyuncunun gelişine yaptı vuruşta top üstte dışarı çıktı.

87. dakikada Mirza’nın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhammet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

90+4. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasında Mpoku’nun pasıyla topla buluşan Hadziahmetovic bekletmeden arkasındaki Michalak’a pasını çıkardı. Michalak kale önünde müsait pozisyonda fileleri sarstı. 4-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx (Musa dk. 87 ?), Abdülkerim xx, Guilherme xx (Alberk dk. 87 ?), Soner xx (Oğulcan dk. 76 xx), Hadziahmetovic xxx, Michalak xxx, Çekiçi xxx (Mpoku dk. 65 xx), Bytyqi xx (Cikalleshi dk. 65 xx), Ahmed Hassan xx

Gaziantep FK: Günay xx, Vetrih x (Merkel dk. 75 xx), Caulker xx, Toşca xx, Kitsiou xx, Furkan xx (Stankovski dk. 80 ?), Doğan x, Maxim xx, Halil İbrahim xx (Oğuz dk. 46 xx), Figueiredo xx (Mirza dk. 67 xx), Muhammet xx

Goller: Çekiçi (dk. 32), Ahmed Hassan (dk. 43), Hadziahmetovic (dk. 56), Michalak (dk. 90+4) (Konyaspor), Muhammet (dk. 87) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Doğan (dk. 39) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Caulker, Kitsiou (Gaziantep FK), Skubic (Konyaspor)