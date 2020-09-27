Konyaspor 4-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Konyaspor ile Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı maçı Konyaspor 4-1 kazandı. Ev sahibine farklı galibiyeti getiren golleri 28 ve 78. dakikalarda Levan Shengelia, 63 ve 83(penaltıdan) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın sayısını 90+1'de Gökhan Töre attı.

Bu sonucun ardından ilk haftayı BAY geçen Konyaspor ikinci maçında 4 puana ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nden Rio Ave'ye yenilerek elenen Beşiktaş ise Konya'daki mağlubiyetle birlikte 4 puanda kaldı.

KONYASPOR 4-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 28' Shengelia, 63' Kravets, 78' Shengelia, 84' Kravets (P), 90+1' Gökhan Töre

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER



Konyaspor: Sehiç, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Marko, Amir, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Cikalleshi



Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

52. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üzerinden topu çeldi.

54. dakikada Ljajic'in ceza alanı dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. Kravets'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Vida'nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets'in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

83. dakikada Vida'nın ceza sahası içinde Miya'ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-0

90 2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Rio Ave mücadelesinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.



Siyah-beyazlı takım, Portekiz temsilcisi Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmasının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yalçın, Rio Ave maçının 11'inde yer alan kaleci Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Lens'in yerine İttifak Holding Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu, Vida, N'Sakala, Mensah ve Atakan Üner'e şans verdi.



Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Mensah, Atakan Üner, Adem Ljajic, Boyd ve Güven Yalçın 11'iyle başladı.



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkmayan Josef De Souza kadroya dahil edilmedi.

Sergen Yalçın, dün lisansı çıkarılan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a yedek kulübesinde yer verdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında siyah-beyazlı ekibin başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıkması ve 14 günlük karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden takımının başına geçti.



- İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Kartal, Farouk Miya ve Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim Bardakcı ve Milosevic'e yer verdi.



İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Cikalleshi 11'iyle başladı.



Ev sahibi ekipte antrenmanda sakatlanan Alper Uludağ, maç kadrosuna dahil edilmedi.



Öte yandan, yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Oğuz Kağan Güçtekin, Samuel Eduok ve Artem Kravets, yedek kulübesinde yer aldı.

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