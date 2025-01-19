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Konyaspor 3-3 Kasımpaşa (Süper Lig maçı)

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#Konyaspor#Kasımpaşa#Süper Lig
Konyaspor 3-3 Kasımpaşa (Süper Lig maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 17:56

Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. hafta maçında 3-3 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Konya'daki mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Konyaspor, 20. dakikada Kramer ile öne geçerken yanıt 53'te Brekalo'dan geldi. Ev sahibi takımda Kramer bir kez daha sahne aldı ve 63'te ağları havalandırdı. Bu gole cevap ise 70'te Gökhan Gül'den geldi.

Konyaspor, 82. dakikada Umut Nayir ile 3. kez öne geçerken son sözü 87. dakikada Barak söyledi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa'nın puanı 22, Konyaspor'un 21 oldu.

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#Konyaspor#Kasımpaşa#Süper Lig

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