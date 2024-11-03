Konyaspor 3-2 Başakşehir (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Konyaspor'un gollerini 32, 50 ve 73. dakikalarda Alassane Ndao atarken Başakşehir'in sayılarını 45+2'de Opoku ve 90+3'te Piatek kaydetti.

Ndao'nun hat-trick yaptığı maçı kazanan Konyaspor, ligde iki maç sonra galip geldi ve puanını 14'e yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer



Başakşehir: Muhammed Şengezer, Oliver Kemen, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahin, Onur Ergün, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Joao Figueiredo, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada Serdar Güler'in ortasında ceza sahası içinde bulunan Piatek'in kafa vuruşunda top kaleci Slowik'te kaldı.

19. dakikada Guilherme'nin uzun pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Muhammed başarılı oldu.

31. dakikada Yusuf Erdoğan ceza sahası içerisinde topu Ndao'ya aktardı. Ndao'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada Konyaspor ceza sahası içi sol tarafında Serdar Güler ile Uğurcan Yazğılı'nın ikili mücadelesinde hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına gelen Jerome Opoku'nun vuruşunda kaleci Slowik başarılı olsa da dönen topu tekrar Opoku tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

52. dakikada Serdar Güler'in ortasında ceza sahası içinde yer alan Piatek'ın vuruşunda defansa da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

66. dakikada Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu alan Ndao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Pedrihno'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

73. dakikada Pedrihno'nun ortasında ceza sahası içinde Kramer topu Ndao'ya indirdi. Ndao düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

90+3. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında kale önünde Piatek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2