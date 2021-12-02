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Konyaspor 3-1 Vanspor (Türkiye Kupası maçı özeti)

#Konyaspor#Vanspor#Konya Van Maçı
Konyaspor 3-1 Vanspor (Türkiye Kupası maçı özeti)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Konyaspor, konuk ettiği Vanspor FK’yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

33. dakikada gelişen Konyaspor atağında Oğulcan topla kat ederken sakatlık yaşadı. Vansporlu oyuncular topun taca atılacağını düşünerek durdu fakat Ahmet atağı devam ettirdi ve sağ kanattan ceza sahasına giren Rahmanovic’e pas attı. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmadaki Barış’a çarparak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada golün santrası yapıldıktan sonra Konyasporlu oyuncular centilmence oyuna müdahale etmedi ve Hamza topla birlikte kaleye kadar giderek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

41. dakikada topla buluşan Rahmanovic’in ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Barış’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Adil’in kafa vuruşunu kaleci Aydın son anda çelmeyi başardı.

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56. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanına giren Serdar’ın rakibini çalımlayıp çektiği şutunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.

71. dakikada Abdülkerim’in ara pasında savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Alper’de kaldı. Alper kaleciyi çalımlayıp topu filelere yolladı. 2-1

76. dakikada Serdar sol kanattan ceza sahası son çizgisine indi ve topu içeriye gönderdi. Savunmadan sekerek gelen topa arka direkte Rahmanovic dokundu ve farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 3-1

85. dakikada Vanspor’un çıkarken kaptırdığı topta Musa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Aydın gole izin vermedi.

89. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Serdar’ın şutunda kaleci Aydın uzanarak gole izin vermedi.

90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Michalak’ın sert şutunu kaleci Aydın çıkardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Ali Akkor xx, Bersan Duran xx

Konyaspor: Eray xx, Barış xx, Adil xx, Anicic x (Abdülkerim dk. 46 xx), Alper xx, Oğulcan xx (Çekiçi dk. 39 xx), Mpoku xx, Michalak xx, Rahmanovic xx (Musa dk. 80 ?), Ahmet x (Serdar dk. 46 xx), Ahmed Hassan x (Kravets dk. 80 ?)

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Yedekler: Erten, Cikalleshi, Nafican, Skubic, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Vanspor FK: Aydın xx, Kerem xx (İlyas dk. 79 xx), Mete xx, İsmet xx (Mehmet Şirin dk. 89 ?), Barış xx, Furkan x (Selim dk. 46 xx), Oktay xx, Kubilay xx, Emrah xx (Fatih dk. 79 ?), Sedat x (Güney dk. 46 xx), Hamza xx

Yedekler: Onur, Mehmet Servan, Berat, Aras, Baran

Teknik Direktör: Turgay Karatekin

Goller: Barış (dk. 33 k.k.), Alper (dk. 71), Rahmanovic (dk. 76) (Konyaspor), Hamza (dk. 35) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: İsmet, Barış, Selim (Vanspor FK)

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#Konyaspor#Vanspor#Konya Van Maçı

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