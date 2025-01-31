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Konyaspor 3-1 Bodrum FK (Süper Lig maçı özeti)

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#Süper Lig#Konyaspor#Bodrum FK
Konyaspor 3-1 Bodrum FK (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 22:02

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 3-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

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Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yusuf Erdoğan, 36. ve 55. dakikalarda ise Blaz Kramer kaydetti.

Konuk Bodrum FK'nın tek golünü 69. dakikada Jakub Slowik kendi kalesine attı. Ayrıca Bodrum FK'da 45. dakikada Taylan Antalyalı bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından ligdeki 6 maçlık galibiyet özlemine son veren Konyaspor 24 puana yükseldi ve 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Bodrum FK ise 16 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak, Bodrum FK ise Göztepe'yi konuk edecek.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

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Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Üzeyir Ergün, Taylan Antalyalı, Mohammed, Okita, Fredy, Seferi, Celal Dumanlı

Konyaspor 3-1 Bodrum FK (Süper Lig maçı özeti)

 

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#Süper Lig#Konyaspor#Bodrum FK

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