Konyaspor 3-0 Göztepe (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan ve 71. dakikada Bytqi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 58 yapan Konya ekibi, ikinci sırayı korudu. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKLAR

6’ncı dakikada Oğulcan’ın rakibine presinde topu önünde bulan Cikalleshi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



23’üncü dakikada Skubic’in tacında ceza sahasında bulunan Cikalleshi, kafasıyla topa arkaya gönderdi. Bytyqi’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



28’inci dakikada Amilton’un ceza sahasında pasında Cikalleshi’nin vuruşunda top kaleci Kenan’dan döndü. Dönen topu önünde bulunan Oğulcan’ın şutunda meşin yuvarlak fileleri ikinci kez havalandı: 2-0.



33’üncü dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Aytaç’ın pasında kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Ndiaye’nin şutu yandan auta çıktı.



44’üncü dakikada Oğulcan, ceza sahasının sağ çaprazında Ndiaye’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, Ndiaye’ye önce sarı kart gösterdi.



45+2’nci dakikada VAR’da pozisyonu izleyen hakem Özdamar, sarı kartı iptal edip Ndiaye’yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



49’uncu dakikada Hadziahmetovic’in ceza saha dışından şutunda top yandan auta çıktı.



55’inci dakikada Berkan’ın ceza sahası dışında serbest vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.



58’inci dakikada Bytyqi’nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.



61’inci dakikada sağ kanattan Skubic’in ortasında ceza sahasında Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top auta çıktı.



71’inci dakikada topla ceza sahasına giren Bytyqi’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Adil, Skubic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Bytqi, Endri, Amilton, Cikalleshi

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Adis Jahovic