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Konyaspor 3 - 0 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

#Konyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Konyaspor 3 - 0 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Rakibini farklı mağlup eden Konyaspor, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

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Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Rakibini 3-0 mağlup eden Konyaspor, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti, 1. dakikada Bytyqi, 63. dakikada Mpoku ve 90. dakikada Konrad Michalak kaydetti.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor, puanını 26'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
33. dakikada Boyd'un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.

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#Konyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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