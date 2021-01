Konyaspor 2-3 Göztepe / Maçın özeti ve goller

Konyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı mücadeleyi Göztepe 3-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 17. dakikada Marko Sihojevic, 30 ve 58. dakikalarda yeni transfer Peter Zulj attı. Konyaspor'un sayılarını 54. dakikada Sokol Cikalleshi ve 62. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti.

Bu skorla 6 maç sonra galip gelen Göztepe puanını 22'ye çıkardı. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal Yılmaz

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye)

Goler: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 83 Ömer Ali Şahiner, Dk. 89 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mihojevic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayı içinde buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle üstten kornere gitti.

30. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin ceza sahası içinden pasına hareketlenen Zulj'un vuruşu sonrası kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 0-2.

33. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortası sonrası Jevtovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci İrfan Can Eğribayat, kendi kafasına çarparak kaleye yönelen topu çizgide kontrol etti.

53. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği sert şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.

55. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Bytyqi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

58. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Halil Akbunar, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde Zulj ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

62. dakikada Konyaspor farkı tekrar bire indirdi. Skubic'in pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Hadziahmetovic'in sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 2-3.

70. dakikada Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten auta çıktı.

