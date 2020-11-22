Konyaspor 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti)
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Konyaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.
Mücadelenin 17. dakikasında Aytaç Kara ile öne geçen Kasımpaşa, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Konyaspor, 48. dakikada Skubic ile skoru eşitledi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde sahneye Musa Çağıran çıktı ve Konyaspor'u öne geçiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor'un puanı 12'ye yükseldi. Kasımpaşa'nın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve puanı 12'de kaldı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets
Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet Oğuz, Brecka, Sadiku, Hadadi, Hadergjonaj, Mickael Tirpan, Aytaç, Anıl Koç, Alan, Varga
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı.
41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.
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