Konyaspor 2-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Konyaspor 2-1'lik skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada Soner ile öne geçerken 11. dakikada Abdülkerim sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 84. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 19 puanla lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde kaldı. Konyaspor'un puanı ise 20 oldu.

3 SAKATLIK BİRDEN

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia, sakatlıkları sebebiyle oyuna devam edemedi.

Oyuncu değişiklik hakkı sona eren Fenerbahçe, 80. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Skubic'in sağ kanatta ceza sahasına kestiği ortada, Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayı üzerinde Soner Dikmen'de kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

10. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, arka direkte topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

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33. dakikada Çekiçi'nin ortasında, ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi'nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında, arka direkte yükselen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında Valencia'nın röveşata vuruşunda top direkten döndü.

62. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Valencia'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü.

63. dakikada Serdar Gürler'in altıpas üzerinde yerden ortasında, kale önünden istediği vuruşu yapamayan Çekiçi topu dışarıya gönderdi.

69. dakikada Bytyqi'nin ortasında topa hareketlenen Serdar Gürler ile çarpışması sonucu sakatlanan kaleci Altay Bayındır, gözyaşı içerisinde sahayı terk etti.

80. dakikada girdiği pozisyonda sakatlanan Valencia oyuna devam edemedi. Beş oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Fenerbahçe maçı 10 kişi sürdürdü.

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84. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

90 7. dakikada yarı sahasından topla çıkan Michalak'ın sağ kanattan sert şutunda kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.