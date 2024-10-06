Konyaspor 2-1 Eyüpspor (Süper Lig maç özeti)

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Tümosan Konyaspor ile İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekip Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibinin cevabı ise gecikmedi ve 72. dakikada sahneye Yusuf Erdoğan çıkarak durumu 1-1'e getirdi. Mücadelede son sözü 90+7. dakikada Danijel Aleksic söyledi ve Konyaspor 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahadan ihraç edildi.

Bu skorun ardından 2 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Konyaspor, puanını 11'e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez yenilen Eyüpspor ise 12 puanda kaldı ve 7. basamakta yer buldu.

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Eyüpspor, milli ara sonrası Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

19. dakikada Bazoer'in pasında topla buluşan Kramer'in şutu kaleci Berke Özer'de kaldı.

32. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunu kaleci Slowik önledi.

37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında topa gelişine vuran Bruno'nun şutu kaleci Slowik'te kaldı.

45+5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında topla buluşan Keyta'nın sert şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

60. dakikada topla buluşan Saiz'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Slowik'te kaldı.

64. dakikada konuk ekip öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

71. dakikada yeşil-beyazlılar beraberliği yakaladı. Bazoer'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

82. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasına Vezo'nun ters kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

90+6'da ev sahibi ekip öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin yaptığı ortada Aleksic, yarım voleyle topu ağlarla buluşturdu: 2-1