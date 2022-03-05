Konyaspor 2-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 8. dakikasında Ahmed Hassan ile öne geçen ev sahibi ekibi, 20. dakikada Rahmanovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, ligde 2 maç sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 35 puanda kaldı. Ligde 4 karşılaşma sonrası galibiyet alan Konyaspor'un puanı ise 52 oldu.

Galatasaray 10 Mart'ta Camp Nou'da Barcelona'ya konuk olacak. Ligin 29. haftasında ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında bulunan Bytyqi’nin altıpasa kestiği ortada Ahmed Hassan’ın yaptığı kafa vuruşu ağları sarstı: 1-0.



16’ncı dakikada Gomis’in ceza yayından şutu kaleci Sehic’te kaldı.



20’nci dakikada Bytyqi’nin takımının atak yönüne göre sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Adil’in kafa vuruşunda top direkten döndü. Rahmanovic’in dönen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.



46’ncı dakikada ceza sahasına giren Emre’nin şutu kaleci Sehic’te kaldı.



48’inci dakikada Ahmed Hassan’ın ceza sahası dışından şutu kaleci Pena’da kaldı.



70’inci dakikada Rahmanovic’in ceza sahası dışından şutu kaleci Pena’nın kucağında kaldı.



73’üncü dakikada Van Aanholt’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında bulunan Nelson, kafa pasıyla topu altıpas üzerindeki Berkan’a bıraktı. Berkan’ın kafa vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.



82’nci dakikada topla ceza sahasına giren Morutan’ın şutunu kaleci Sehic çıkardı. Sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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İLK 11L'ER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amilton, Amir, Amar, Soner, Zymer, Hassan.

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

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