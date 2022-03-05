Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Konyaspor 2-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

#Galatasaray#Galatasaray Maçı#Konyaspor - Galatasaray Maçı
Konyaspor 2-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Konyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflarKonyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
Konyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 8. dakikasında Ahmed Hassan ile öne geçen ev sahibi ekibi, 20. dakikada Rahmanovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, ligde 2 maç sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 35 puanda kaldı. Ligde 4 karşılaşma sonrası galibiyet alan Konyaspor'un puanı ise 52 oldu.

Galatasaray 10 Mart'ta Camp Nou'da Barcelona'ya konuk olacak. Ligin 29. haftasında ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Gözden Kaçmasın

Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgarın performansı olay oldu Gedson Fernandes tepkisi...Konyaspor-Galatasaray maçında Erick Pulgar'ın performansı olay oldu! Gedson Fernandes tepkisi...Haberi Görüntüle

MAÇTAN DAKİKALAR

8’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında bulunan Bytyqi’nin altıpasa kestiği ortada Ahmed Hassan’ın yaptığı kafa vuruşu ağları sarstı: 1-0.

16’ncı dakikada Gomis’in ceza yayından şutu kaleci Sehic’te kaldı.

20’nci dakikada Bytyqi’nin takımının atak yönüne göre sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Adil’in kafa vuruşunda top direkten döndü. Rahmanovic’in dönen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi. 

46’ncı dakikada ceza sahasına giren Emre’nin şutu kaleci Sehic’te kaldı. 

48’inci dakikada Ahmed Hassan’ın ceza sahası dışından şutu kaleci Pena’da kaldı. 

70’inci dakikada Rahmanovic’in ceza sahası dışından şutu kaleci Pena’nın kucağında kaldı.

73’üncü dakikada Van Aanholt’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında bulunan Nelson, kafa pasıyla topu altıpas üzerindeki Berkan’a bıraktı. Berkan’ın kafa vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

82’nci dakikada topla ceza sahasına giren Morutan’ın şutunu kaleci Sehic çıkardı. Sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Haberin Devamı

İLK 11L'ER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amilton, Amir, Amar, Soner, Zymer, Hassan.

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Galatasaray Maçı#Konyaspor - Galatasaray Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı