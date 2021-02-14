Konyaspor 2-0 Denizlispor / Maçın özeti ve goller
Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, evinde Denizlispor'u 2-0 mağlup etti ve ligde 6 maç sonra galibiyet aldı.
Konyaspor ile Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Konyaspor'un gollerini 52. dakikada Abdulkerim Bardakçı ve 80. dakikada Jesse Sekidika kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 maç sonra ligde galibiyet alan Konyaspor puanını 27'ye çıkardı. Denizlispor ise 18 puanda kaldı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Diomande (Dk. 88 Adil Demirbağ), Miya (Dk. 76 Shengelia), Milosevic (Dk. 88 Daci), Sekidika (Dk. 88 Rahmanovic), Cikalleshi
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes (Dk. 59 Özer Özdemir), Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıp Aytaç (Dk 88 Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmad Yasin (Dk. 59 Dossevi), Hasan Ayaroğlu (Dk. 73 Bakalorz), Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 52 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Lopes, Dk. 90 3 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 49 Guilherme, Dk. 90 3 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90 4 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
27. dakikada Milosevic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
44. dakikada Diomande'nin uzun pasına hareketlenen Sekidika'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası için de kaleciyle karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topa dokunan Abdülkerim Bardakçı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
67. dakikada Sekidika'nın pasında, ceza sahası çizgisinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu ayağıyla uzaklaştırdı.
80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia rakiplerinden sıyrılarak sağdan getirdiği topu, ceza sahası içinde bulunan Sekidika'ya attı. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Sekidika, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
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