Konyaspor 2-0 BB Erzurumspor (Maçın özeti ve goller)
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Konyaspor ile BB Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Konyaspor'un gollerini 14. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 63. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti.
BB Erzurumspor'da Murat Uçar 12. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği için kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 15'e çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.
KONYASPOR 2-0 BB ERZURUMSPOR
GOL: 14' Uğur Demirok (P), 63' Hadziahmetovic
KIRMIZI KART: 13' Murat Uçar
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.
45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi dokunamayan Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.
54. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.
62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic, rakip takım oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
İLK 11'LER
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Uğur, Guilherme, Amir, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Erdon.
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Hasan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, Rashad, Novikovas, Gomes.
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