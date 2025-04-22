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Konyaspor 1-5 Galatasaray maç özeti (Türkiye Kupası Yarı Final)

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#Konyaspor Galatasaray Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Canlı Yayın
Konyaspor 1-5 Galatasaray maç özeti (Türkiye Kupası Yarı Final)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 22:39

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek Zirat Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 5-1 kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Victor Osimhen, 42. dakikada Lucas Torreira, 47, 55. dakikalarda Roland Sallai ve 90+1. dakikada Yusuf Demir kaydetti.

Konyaspor'un ise tek sayısı 52. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran Galatasaray, Göztepe-Trabzonspor maçıyla rakibini bekleyecek. Mücadele 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İkinci yarı birazdan...)

8. dakikada Mertens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Sallai'yi ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda topa dokunamadığı pozisyonda top kaleci Deniz'de kaldı.
21. dakikad Yusuf Erdoğan'ın derinlemesine pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Günay başarılı oldu.
25. dakikada Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içerisinde gönderdiği ortada Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Mertens'in pasına hareketlenen Osimhen ceza alanına girerken kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz topu kornere çeldi.
41. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'in çeldiği top Lucas Torreira'nin önünde kalırken, Torreira'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

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46. dakikada Osimhen pasını ceza alanı önünde bekleyen Sallai'ye aktardı. Sallai'nin kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
53. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ceza alanı içerisine gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
55. dakikada Mertens ceza alanı ön çizgisine gönderdiği pasta topla buluşan Sallai, kalecinin soluna gönderdiği şutta golü buldu. 1-4
58. dakikada Pedrinho'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Günay başarılı oldu.
82. dakikada Pedrinho'nun sol köşeden ceza alanına gönderdiği ortada topa gelişine vuran Aleksic'in topu direkten döndü.
90+1. dakikada Mertens'in ceza alanı içinde pasını Yusuf Demir'e aktardı. Yusuf'un kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-5

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#Konyaspor Galatasaray Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Canlı Yayın

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