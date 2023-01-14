Konyaspor 1-2 Beşiktaş (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Konyaspor, 1. dakikada Mert Günok'un kendi kalesine golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle bitti.

Beşiktaş, 67. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği yakaladı.

İki takımın da galibiyet golünü aradığı son bölümde sahneye Josef çıktı. Brezilyalı yıldız 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Böylece art arda 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 32'ye yükseltti. 4 maçtır kazanamayan Konyaspor 27 puanda kaldı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ



Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadžiahmetović, Paz, Michalak, Muhammet Demir, Bytyqi, Diouf.

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Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada Rosier’in yerden gönderdiği geri pasta kaleci Mert’in kontrol edemediği top ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Masuaku’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada bekletmeden vuran Redmond’un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cenk’in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

22. dakikada Cenk’in ceza yayı önü kaleyi cepheden gören yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fernandes’in şutunu kaleci Erhan son anda çeldi. Arka direğe doğru seken topa Cenk dokunmak istedi fakat yetişemedi.

45+3. dakikada kullanılan taç atışıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bytyqi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernandes’in yaptığı vuruşta top yakın direğin yanından dışarı gitti.

55. dakikada Welinton’un rakip yarı alanından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada Bytyqi’nin ceza yayı üzerinden direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N’Koudou Fernandes’e pasını verdi. Fernandes’in topukla penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Cenk meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

78. dakikada Hadziahmetovic’in ceza alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstem auta çıktı.

87. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Soner’in kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

88. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin sert şutunda kaleci Mert başarılı oldu.

90+5. dakikada N’koudou’nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Tayfur dokundu. Devam eden pozisyonda Josef sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 1-2