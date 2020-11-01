Konyaspor 1-2 Başakşehir / Maçın özeti ve golleri

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Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 45. dakikada Jevtovic kendi kalesine ve 59. dakikada Aleksic attı. Konyaspor'un sayısını 69. dakikada Artem Kravets kaydetti.

Başakşehir'de 4. dakikada Crivelli'nin attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Crivelli 14. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Konyaspor'da Skubic'in 21. dakikada kullandığı penaltıda Mert Günok gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir puanını 10'a çıkardı. Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Başakşehir'in 4. dakikada Enzo Crivelli ile attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi.

Crivelli, 14. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Onun yerine Giuliano oyuna girdi.

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Miya'ya Aleksic'in müdahalesi sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Skubic'in şutunda, kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Skrtel'in ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası sol iç çaprazından sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

44. dakikada Aleksic'in ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

45. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında, topa müdahale eden Jevtovic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; İrfan Can, Berkay, Aleksic; Deniz Türüç, Visca, Crivelli

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