MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKonyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)
GeriSpor Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 17.10.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 58. dakikada Zeki Yavru'nun golüyle öne gerçeken Konyaspor, 83. dakikada Artem Kravets'in sayısıyla eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ar dından Konyaspor puanını 6 yaparken Yeni Malatyaspor ise 5 puana yükseldi.

Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle