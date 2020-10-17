Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)
Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Yeni Malatyaspor, 58. dakikada Zeki Yavru'nun golüyle öne gerçeken Konyaspor, 83. dakikada Artem Kravets'in sayısıyla eşitliği yakaladı.
Bu sonucun ar dından Konyaspor puanını 6 yaparken Yeni Malatyaspor ise 5 puana yükseldi.
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