Konyaspor 1 - 1 Trabzonspor (Maç özeti)
Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Ev sahibi Konyaspor'un 3 golü ofsayt gerekçesiyle, 1 penaltısı da VAR kararıyla iptal edildi.
Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz hafta ligi 4. sırada tamamlamayı garantileyen bordo-mavililer, 71 dakikasını 10 kişi oynadığı ve 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Trabzonspor'un golü, 64. dakikada Lewis Baker'dan geldi. İttifak Holding Konyaspor ise 82. dakikada Amir Hadziahmetovic ile eşitliği sağladı.
Bordo-mavili takımda Serkan Asan, 19. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ev sahibi Konyaspor'un 3 golü ofsayt gerekçesiyle, 1 penaltısı ise VAR kararıyla iptal edildi.
Bu sonuçla Trabzonspor ligde puanını 68 yaptı. Konyaspor ise puanını 49'a yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
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