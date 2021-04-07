Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ankaragücü, 65. dakikada Badji'nin golüyle öne geçerken Konyaspor, 76. dakikada Shengelia'nın golüyle skora eşitliği getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Böylece Konyaspor puanını çıkartırken Ankaragücü'nün puanı 33 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
27. dakikada Paintsil'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında, Skubic'in dokunuşunda top yandan auta gitti.
45 1. dakikada Paintsil'in ceza sahasına pasında, Borven'in vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Endri Çekiçi'inin şutu yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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