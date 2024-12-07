Konyaspor 1-1 Antalyaspor (Süper Lig maçı)

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Konyaspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
12. dakikada Larsson'un ceza sahası içine derinlemesine pasında topu alan Gaich'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
13. dakikada Larsson'un ceza yayından sert şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi.
15. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Piric başarılı oldu.
61. dakikada Ndao pasını ceza sahası içi sol tarafında bulunan Pedrinho'ya aktardı. Pedrinho'nun çaprazdan vuruşunda top direkten döndü.
85. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ndao ile Veysel Sarı'nın ikili mücadelesi için hakem Halil Umut Meler, VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1