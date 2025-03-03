Konyaspor 1-0 Trabzonspor (Süper Lig maç özeti)

Haberin Devamı

Konyaspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Konyaspor 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Bu mağlubiyetle birlikte deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor, 1985'ten bu yana en uzun serisini yakaladı.

Öte yandan Şenol Güneş'in öğrencileri 32 puan ile 9. sırada kalırken, Konyaspor puanını 28 yaptı ve haftayı 14. basamakta tamamladı.

Gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Konyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topta Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı yayının üstünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.

18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol köşeden ceza alanına gönderdiği topta Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada orta sahada topun sahibi olan Visca topla birlikte ceza alanına girdi. Visca'nın kale alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.

Haberin Devamı

49. dakikada Prip'in ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan topu son anda topu kornere çeldi.

54. dakikada Pedrinho'nun sol köşeden ceza alanına gönderdiği ortada kafayı vuran Prip'in topu üstten auta çıktı.

59. dakikada Visca'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa Ozan Tufan kafayı vururken, kaleci Deniz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Deniz başarılı oldu.

90+5. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Lundstram'dan sekerken savunma uzaklaştırdı.

90+9. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ozan Ergün, ceza sahası içerisindeki pozisyonu izledi ve elle oynamayı belirleyerek ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

90+10. dakikada penaltıda topun başına gelen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0