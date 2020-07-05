MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKonyaspor 1-0 Rizespor
GeriSpor Konyaspor 1-0 Rizespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 05.07.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Konyaspor 1-0 Rizespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor 1-0 Rizespor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig 30. hafta maçında Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti.

15
  • Konyaspor - Rizespor maçından en özel kareler
  • Konyaspor - Rizespor maçından en özel kareler
  • Konyaspor - Rizespor maçından en özel kareler
  • Konyaspor - Rizespor maçından en özel kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Konyaspor 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü 90+5'te

Bu sonucun ardından Konyaspor 30 puana yükseldi, Rizespor ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.
31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
47. dakikada Boldrin'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.
60. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı içerisinde bulunan Jonsson'un gelişine vuruşunda top yanda auta gitti.
76. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran oyun alanına çevirdi. Topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı tekrar ceza sahası içinde bulunan Boldrin'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, defansa çarparak kornere çıktı.
86. dakikada ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın pasına hareketlenen Thuram'ın vuruşunda top üstten auta gitti.
90+4. dakikada Ömer Ali Şahiner ceza sahası içerisine topu göndermek isterken top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Farouk Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Vetrih, Abdullah, Tunay, Boldrin, Samudio, Skoda

 

Konyaspor 1-0 Rizespor

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle