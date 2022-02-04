Konyaspor 1-0 Giresunspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Galibiyet golünü 65. dakikada Bytyqi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor galibiyet serisini 3 maça çkardı ve puanını 48'e yükseltti. Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20’nci dakikada Guilherme’nin ceza sahası içindeki şutu kaleci Okan’da kaldı.



53’üncü dakikada Serginho’nun ceza saha içinde altıpas üzerinden şutu üstten auta çıktı.



65’inci dakikada ceza sahasına topla giren Guilherme’nin pasında Bytyqi’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan Bytyqi, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık’ın 6 numaralı formasını öptü.



67’nci dakikada Suleymanov’un ceza dışında serbest vuruşunda top kaleci Erten’de kaldı.



75’inci dakikada Diabate’in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.



90’ıncı dakikada ceza sahasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan’ın şutunda top yan direğe çarptı. Defansa çarpan top kornere çıktı.



Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.