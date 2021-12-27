Konyaspor 1 - 0 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı.

Mücadelede kazanan, 90. dakikada bulduğu golle Konyaspor oldu ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Konyaspor'a galibiyeti, Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ın golü getirdi.

Süper Kupa'da Antalyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken teknik sorumlu Önder Karaveli ile ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Ev sahibi Konyaspor ise galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

İttifak Holding Konyaspor, aldığı galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve ligin ilk yarısını 2. sırada tamamladı. Beşiktaş ise 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada orta sahada topla buluşan Josef ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Oğuzhan’a pasını attı. Oğuzhan’ın şutunda kaleci Sehic’in topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

29. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin ortasına Soner kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Pjanic’in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale önündeki Batshuayi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

39. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

45. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

İKİNCİ YARI

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52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan ceza yayına doğru gönderdiği topa Ghezzal gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

58. dakikada Mpoku kaleyi cepheden gören pozisyonda yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Batshuayi’nin şutunda kaleci Sehic başarılı oldu. Dönen top kale önünde Ghezaal’da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten geri geldi. Devam eden pozisyonda Ghezzal bu kez kafayla tamamlamak istedi ama top yandan dışarıya çıktı.

71. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Cikalleshi ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ersin’de kaldı.

73. dakikada Josef’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Güven’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Josef’in sert şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

84. dakikada savunma arkasına sarkan Ahmed Hassan bekletmeden topa dokundu ancak kaleci Ersin topu son anda çelmeyi başardı.

90. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kaleci Ersin dokundu. Sağ kanata açılan topu Skubic ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasındaki Ahmed Hassan bu topu filelerle buluştu. 1-0



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Michalak xx (Alper dk. 90+5 ?), Mpoku xx (Rahmanovic dk. 59 xx), Bytyqi xx (Çekiçi dk. 77 xx), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 77 xx)

Beşiktaş: Ersin xx, Umut xxx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx, Pjanic xx (Atiba dk. 80 ?), Josef xx, Ghezzal xx, Oğuzhan xx (Can dk. 68 xx), Larin xx (Güven dk. 68 xx), Batshuayi xx

Sarı kartlar: Vida, Oğuzhan, Batshuayi, Ghezzal (Beşiktaş), Mpoku, Ahmed Hassan, Rahmanovic (Konyaspor)