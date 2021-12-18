Konyaspor 1-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 33 yaptı, Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

CANLI SKOR: KONYASPOR 1-0 ANTALYASPOR

GOL: 90+2' Endri Çekiçi



İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Fraport TAV Antalyaspor XI: Boffin, Naldo, Doğukan, Milosevic, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Amilton, Bünyamin, Veysel.

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Bünyamin'in şutunda top kaleci Sehic'ten sekti. Seken topu Mukairu kafayla boş kaleye göndermek istedi, ama Skubic son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar’ın kafa vuruşunda top kaleci Boffin’de kaldı.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutunu kaleci Boffin çeldi.







