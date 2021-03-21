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Spor Arena
Haber Giriş: 21.03.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Konyaspor 1-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golü)

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Konyaspor 1-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golü)

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet aldı.

Konyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve hakem Koray Gençerler'in düdük çaldığı mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibinin golünü 13. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor 4 maç sonra kazanarak puanını 36'ya çıkardı. 3 maç sonra mağlubiyet alan Alanyaspor ise 49 puanda kaldı.

KONYASPOR 1-0 ALANYASPOR

GOL: 13' Cikalleshi

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.
13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.
29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Konyaspor 1-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golü)

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