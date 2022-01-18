Konyaspor 1-0 Adana Demirspor / Maç sonucu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Michy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyorMichy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyor#Beşiktaş
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERSpor Arena Haberleri

Konyaspor 1-0 Adana Demirspor / Maç sonucu

#Süper Lig#Konyaspor#Adana Demirspor
Konyaspor 1-0 Adana Demirspor / Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor’u ağırladı.

Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık’ın 11 Ocak günü Ankara’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda serenomi için sahaya üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına  1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti. 

Maçın 6’ncı dakikası ile 6 numarayı giyen  Ahmet Çalık’ın anısına maç durdu.  Taraftar sahaya kırmızı karanfil attı. Futbolcular da arkadaşları Ahmet Çalık’ı alkışlayarak andı. Ardından maç kaldığı yerden devam etti. 

15’inci dakikada Vargas’ın ceza sahasının sol çaprazına yakın noktadan şutunda kaleci Sehic müdahale etti. 

32’nci dakikada Abdülkerim’in ceza sahasında şutunda top yan ağlarda kaldı. 

45+3’üncü dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Michalak’ın şutu kale Muric de kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi. 

51’inci dakikada Bytyqi’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Michalak’ın şutunda top kaleci Muric’den döndü. Dönen topu önünde bulunan Skubic’un şutunda defans topu uzaklaştırdı. 

53’ üncü dakikada Guilherme’nin köşe vuruşunda ceza sahasında Bytyqi’nin kafa vuruşunda top kaleci Muric’den döndü. Dönen topu önünde bulan Rahmanovic’in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:1-0.

Yeşil-beyazlı oyuncular gol sevince yedek kulübesine gelerek kutladı ve ardından kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın 6 numaralı formasını havaya kaldırıldı. 

81’inci dakikada topla ceza sahasına giren Assambalonga’nın şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

6’NCI DAKİKADA AHMET ÇALIK İÇİN MAÇ DURDU

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor’u ağırladı. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık’ın 11 Ocak günü Ankara’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda seremoni için sahaya üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına  1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti. 

Maçın 6’ncı dakikası ile 6 numarayı giyen  Ahmet Çalık’ın anısına maç durdu.  Taraftar sahaya kırmızı karanfil attı. Futbolcular da arkadaşları Ahmet Çalık’ı alkışlayarak andı. Ardından maç kaldığı yerden devam etti. 

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 1 maç cezası nedeniyle maçı tribünden izledi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Konyaspor#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19