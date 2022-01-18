Konyaspor 1-0 Adana Demirspor / Maç sonucu

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor’u ağırladı.

Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık’ın 11 Ocak günü Ankara’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda serenomi için sahaya üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti.



Maçın 6’ncı dakikası ile 6 numarayı giyen Ahmet Çalık’ın anısına maç durdu. Taraftar sahaya kırmızı karanfil attı. Futbolcular da arkadaşları Ahmet Çalık’ı alkışlayarak andı. Ardından maç kaldığı yerden devam etti.



15’inci dakikada Vargas’ın ceza sahasının sol çaprazına yakın noktadan şutunda kaleci Sehic müdahale etti.



32’nci dakikada Abdülkerim’in ceza sahasında şutunda top yan ağlarda kaldı.



45+3’üncü dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Michalak’ın şutu kale Muric de kaldı.



İlk yarı golsüz sona erdi.



51’inci dakikada Bytyqi’nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Michalak’ın şutunda top kaleci Muric’den döndü. Dönen topu önünde bulunan Skubic’un şutunda defans topu uzaklaştırdı.



53’ üncü dakikada Guilherme’nin köşe vuruşunda ceza sahasında Bytyqi’nin kafa vuruşunda top kaleci Muric’den döndü. Dönen topu önünde bulan Rahmanovic’in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:1-0.



Yeşil-beyazlı oyuncular gol sevince yedek kulübesine gelerek kutladı ve ardından kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın 6 numaralı formasını havaya kaldırıldı.



81’inci dakikada topla ceza sahasına giren Assambalonga’nın şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi



Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



6’NCI DAKİKADA AHMET ÇALIK İÇİN MAÇ DURDU



Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor’u ağırladı. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık’ın 11 Ocak günü Ankara’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda seremoni için sahaya üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti.



Maçın 6’ncı dakikası ile 6 numarayı giyen Ahmet Çalık’ın anısına maç durdu. Taraftar sahaya kırmızı karanfil attı. Futbolcular da arkadaşları Ahmet Çalık’ı alkışlayarak andı. Ardından maç kaldığı yerden devam etti.



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 1 maç cezası nedeniyle maçı tribünden izledi.