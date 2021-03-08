Konyaspor 0-3 Fenerbahçe (Maçın özeti ve goller)

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Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz kaydetti.

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan Luiz Gustavo maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can da ikinci yarıda süre aldı.

Bu sezon deplasman karnesinde ligin en iyisi olan Fenerbahçe, deplasmandaki 11. galibiyetini aldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 58'e çıkardı. Lider Beşiktaş'ın 60, ikinci sıradaki Galatasaray'ın ise 58 puanı bulunuyor.

4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor ise 32 puanda kaldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande (Dk. 36 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengelia, Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk. 70 Bytyqi), Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 59 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 71 Ozan Tufan), Osayi-Samuel (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 82 Samatta), Valencia, Thiam (Dk. 59 İrfan Can Kahveci)

Goller: Dk. 29 Szalai, Dk. 32 Osayi-Samuel, Dk. 90 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Diomande, Dk. 25 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 57 Valencia, Dk. 84 Samatta (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.

29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai'ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

51. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

58. dakikada Milosevic'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

62. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

64. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

77. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına yakın bir noktadan sert vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe atışında kaleci Sehic topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Serdar Aziz, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3

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