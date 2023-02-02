Konyaspor 0-1 İstanbulspor (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Konyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı maçı İstanbulspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 67. dakikada Cebrail Karayel kendi kalesine attı.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Konyaspor, İlhan Palut sonrası göreve gelen teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile çıktığı üçüncü maçta da mağlup oldu. Yeşil-beyazlı takım 27 puanda kaldı.

Ligde 2 maç sonra galibiyet alan İstanbulspor ise puanını 18'e yükseltti.

TRİBÜNDE İSTİFA SESLERİ

Ev sahibi Konyaspor'da taraftarlar, maçın sonlarında tezahüratlarla yönetimi istifaya davet etti.

KONYASPOR 0-1 İSTANBULSPOR

GOL: 67' Cebrail (K.K.)

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Paz, Çekiçi, Soner, Michalak, Mame Diouf.

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İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet, Rroca, Ba, Duhaney, Okan, Muammer, Ethemi, Lokilo, Eze.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



17. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahası içi sağ çaprazına çevirdiği topa bekletmeden vuran Muric’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

31. dakikada taç atışı sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bruno Paz 2 rakibini çalımlayıp yakın pozisyonda vuruşunu yaptı fakat kaleci Jensen gole izin vermedi.

37. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Bruno Paz ile verkaç yapan Çekiçi’nin şutunda kaleci Jensen çeldi. Kaleye doğru giden topu savunma çizgiden çıkardı. Savunmadan seken topu Çekiçi penaltı noktasına doğru çevirdi, bu pozisyonda ise Diouf röveşata denedi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Duhan’ın geri pasında topu kapan Diouf kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu yandan dışarı yolladı.

42. dakikada Lokilo’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Duahaney kafayla topu içeri çevirdi. Kale önünde Eze’nin yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lokilo’nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.