Konyaspor 0 - 0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Zirve mücadelesi veren Konyaspor, birçok pozisyon bulduğu maçtan istediğini alamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor, puanını 27'ye yükseltti. Galibiyet hasretini 5 maça yükselten Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise puanını 14 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi’nin şutunda kaleci Ertaç, topu çeldi.

26’ncı dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bytyqi ortasını yaptı. Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle geçildi.

73’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar Gürler ortasını yaptı. Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

79’uncu dakikada Konyaspor yine sağ kanattan geldi. Serdar’ın ortasında ceza sahasında içinde Guilherme şutunu çekti. Kaleci Ertaç’tan seken topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER:Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salim Mazlum

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic (Dk. 85 Michalak), Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 60 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Bytyqi, Çekiçi (Dk. 60 Rahmanovic), Cikalleshi

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir - Hafez, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Haddadi, Mallan, Aabid (Dk. 90+3 Jospin), Ndong, Chouiar, Adem Büyük (Dk. 90+1 Osman Haqi)

SARI KARTLAR: Abdülkerim Bardakçı, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor) - Hafez, Sadık Çiftpınar, Marius Sumudica (Teknik direktör) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)