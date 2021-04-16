Konyaspor 0-0 Kayserispor (Maçın özeti)
Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi.
Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor'un puanı 41, Kayserispor'un 34 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.
65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
67. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girmeden çektiği şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere gönderdi.
72. dakikada Milosevic'in ceza yayı yakınından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
İttifak Holding Konyaspor XI: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
Hes Kablo Kayserispor XI: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen
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