Konyaspor 0-0 Kasımpaşa (Maç Özeti)
Süper Lig 24. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
İttifak Holding Konyaspor 0 - 0 Kasımpaşa
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Mak (Dk. 65 Bajic), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Hurtado)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam, Koita (Dk. 59 Ndongala)
Sarı kart: Dk. 90 Hurtado (İttifak Holding Konyaspor)
KONYASPOR 0-0 KASIMPAŞA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.
39. dakikada Skubic'in sağ kanattan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner altıpas üzerinden topuğuyla Mak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda,
top yandan auta gitti.
67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu uzaklaştırdı.
75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü.
84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı.
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