Konyaspor 0-0 Hatayspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. İki takım da 90 dakika boyunca aradığı golü bulamazken maç golsüz berabere bitti.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 54 yaparken 6. sırada kaldı. 4 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 42 puanla 11. sırada yer aldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor'da 90+2. dakikada sarı kart gören Skubic, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Skubic, maç sonu itirazlarına devam ettiği için 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 37. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

2. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda top, kaleci Munir'de kaldı.

19. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda top yerden sekerek az farkla auta gitti.

25. dakikada sağdan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında Rahmanovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

45. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü. Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha kaleciden oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Kamara'nın sert şutunda deneyimli file bekçisi gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

50. dakikada Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada Skubic ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut üstten auta gitti.

67. dakikada Boupendza'nın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

77. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

84. dakikada Kravets'in sağ kanattan ortasında, Sekidika'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

90 4. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Skubic'in pozisyonuna itiraz eden teknik direktör İlhan Palut'a ve rakip takımın yardımcı antrenörüne sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

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