Konyaspor 0-0 Denizlispor (Maç Özeti)

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 24'e yükseltti ve 11. basamağa yerleşti. İttifak Holding Konyaspor ise puanını 20 yaparak 14. sıraya çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Salih Mazlum xx,

Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Anicic xx, Skubic x, Guilherme xx, Jonsson xx (Alper dk. 86 ?), Jevtovic xx, Hurtado x (Bajic dk. 63 x), Milosevic xx, Shengelia x (Daci dk. 75 x), Thuram xxx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Uğur, Ferhat, Ali Turan, Ali Karakaya, Amir

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Denizlispor: Stachowiak xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Zeki xx, Özgür x (Sackey dk. 77 x), Murawski xx, Mbamba xx, Barrow xx, Sacko xx, Recep x (Olcay dk. 58 x), Rodallega xxx (Estupinan dk. 90 ?)

Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Youssef, Bergdich, Muhammet, Alihan, Sedat

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sarı kartlar: Skubic, Selim (Konyaspor), Olcay (Denizlispor)

KONYASPOR 0-0 DENİZLİSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

13. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun ortasında, Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

18. dakikada Sacko'nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.

26. dakikada Guilherme'nin ortasında, Thuram'ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.

33. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.

36. dakikada Milosevic'in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram'ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

37. dakikada Guilherme'nin kullandığı korner atışında Selim Ay'ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic'in golü, VAR'dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

56. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Sehangelia’nın ceza sahasına ortasında Thuram’ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Stachkowiak son anda çeldi.

85. dakikada ceza sahası içinde Denizlisporlu futbolcudan topu kapan Thuram’ın sert şutunu kaleci Stachkowiak son anda uzaklaştırdı.

90+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Thuram’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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