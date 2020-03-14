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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 20:37,Son Güncelleme:/

Konya'da tartışmalı gol pozisyonu! Tepki gösterdiler

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Konya'da tartışmalı gol pozisyonu! Tepki gösterdiler
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir gol pozisyonu yaşandı.

Müsabakanın 15. dakikasında gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ortasına uzak direkte topla buluşan Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu güçlükle çıkardı. Yeşil-beyazlı futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR'a gitti ve gol olmadığını belirtti.

Bu karar sonrasında Konyaspor resmi Twitter hesabından paylaşım geldi. Topun çizgiyi geçtiği yönünde bir paylaşım yapan yeşil beyazlılar, "Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadelerine yer verdi.

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