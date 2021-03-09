Fenerbahçe'den Konya'da tarihi galibiyet! 7 yıl sonra bir ilk, Ersun Yanal detayı...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Ev sahibi ekip ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 58'e yükseltti ve maç eksiğine rağmen 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı üçüncü sıradan takibini sürdürdü. İttifak Holding Konyaspor ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Fenerbahçe'deki ilk gollerini atan Attila Szalai ve Osayi-Samuel, Sarı-lacivertli takımda bu sezon gol atan 17. ve 18. futbolcular olarak kayıtlara geçti.

DEPLASMANDA KULÜP REKORU

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk 14 dış saha maçları itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu geçiriyor. Bu sezon deplasman karnesinde ligin en iyisi olan sarı lacivertliler, deplasmandaki 11. galibiyetini aldı.

PELKAS'A YAN BAKILMIYOR

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in golünde asist yapan Yunan yıldız Pelkas, 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla deplasman golüne katkı yapan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Pelkas bu sezon deplasmanlarda 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

7 YIL SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; Fenerbahçe, Ocak 2014'teki Konyaspor maçından (Bruno Alves & Egemen Korkmaz) bu yana Süper Lig'de ilk kez yine bir Konyaspor karşılaşmasında iki stoperinden gol buldu.

ERSUN YANAL'IN TAKIMI

Ersun Yanal'ın takımın başında bulunduğu o dönem sarı lacivertli ekip, 44. dakikada Bruno Alves ve 80. dakikada Egemen Korkmaz'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

ALTAY BAYINDIR GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu sezon Süper Lig'de beşten fazla dış saha maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır oldu.