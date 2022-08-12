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Konya'da madalyalar yağmur gibi yağıyor

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#Atletizm#İslami Dayanışma Oyunları#Özkan Baltacı
Konyada madalyalar yağmur gibi yağıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Halterde Duygu Alıcı 3 altın, Şaziye Erdoğan ve Cansu Bektaş 3’er gümüş aldı. Ciritte Esra Türkmen ile Eda Tuğsuz altın-gümüş dublesi yaptı. Çekiçte Eşref Apak ile Özkan Baltacı 2 ve 3. oldu.

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· Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’na milli sporcularımız damga vurmaya devam ediyor.

· Halterde Duygu Alıcı 3 altın, Şaziye Erdoğan ile Cansu Bektaş 3’er gümüş kazandı.

· Ciritte Esra Türkmen 57.46 metre, Eda Tuğsuz 56.59 ile altın-gümüş dublesi yaptı.

PARA ATLETLER HAT-TRICK YAPTI

· Çekiç atmada Eşref Apak 71.34m ile gümüş, Özkan Baltacı 68.90m ile bronz aldı.

· Tekvandoda erkekler 63 kilo finalinde Türk sporcu Hakan Reçber, Fas’tan Abdelbasset’e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

· Para atletizm T53-54 100m finalinde Zübeyde Süpürgeci altın, Zeynep Acet gümüş ve Nurşah Usta bronz madalya kazandı.

· Cimnastikte Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil’li Milliler, 6 alette topladığı 168.550 puanla altın madalyanın sahibi oldu, Genel klasmanda ise Adem Asil 84.900 puan toplayarak altın madalyayı kazandı.

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· 200 m. Ramil Guliyev gümüşte kaldı.

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#Atletizm#İslami Dayanışma Oyunları#Özkan Baltacı

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