Konya'da madalyalar yağmur gibi yağıyor

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· Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’na milli sporcularımız damga vurmaya devam ediyor.
· Halterde Duygu Alıcı 3 altın, Şaziye Erdoğan ile Cansu Bektaş 3’er gümüş kazandı.
· Ciritte Esra Türkmen 57.46 metre, Eda Tuğsuz 56.59 ile altın-gümüş dublesi yaptı.
PARA ATLETLER HAT-TRICK YAPTI
· Çekiç atmada Eşref Apak 71.34m ile gümüş, Özkan Baltacı 68.90m ile bronz aldı.
· Tekvandoda erkekler 63 kilo finalinde Türk sporcu Hakan Reçber, Fas’tan Abdelbasset’e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
· Para atletizm T53-54 100m finalinde Zübeyde Süpürgeci altın, Zeynep Acet gümüş ve Nurşah Usta bronz madalya kazandı.
· Cimnastikte Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil’li Milliler, 6 alette topladığı 168.550 puanla altın madalyanın sahibi oldu, Genel klasmanda ise Adem Asil 84.900 puan toplayarak altın madalyayı kazandı.
· 200 m. Ramil Guliyev gümüşte kaldı.