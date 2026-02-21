Konya'da çok konuşulan iptal kararı: Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!

Haberin Devamı

Konyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı.

Konya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, ikinci yarının başında skor 0-0'ken verilen VAR kararı maça damgasını vurdu.

GALATASARAY GOLÜ BULDU

Sarı-kırmızılılar ikinci yarının başında Leroy Sane ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Noa Lang'ın derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sacha Boey, Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Bahadır'dan seke topu kale önünde bitiren Leroy Sane, topu filelere gönderdi.

VAR UYARDI

Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, orta noktayı göstermesine rağmen VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısı yaptı.

KARAOĞLAN 'OFSAYT' DEDİ

VAR'dan gelen uyarının ardından monitörün başına giden Karaoğlan, Boey'in kaleciden dönen topun ardından Olaigbe'yi topa gitmesini engellediği ve pasif ofsayttayken onu aktif ofsayt konumuna taşıdığından kaynaklı golü iptal etti.

Mücadelen ev sahibi ekip lehine endirekt serbest vuruş kararı verdi.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Bu kararın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan gol paylaşımı ise alıntılanarak "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." notu düşüldü.