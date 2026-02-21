×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Konya'da çok konuşulan iptal kararı: Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor-Galatasaray#Atilla Karaoğlan#VAR
Konyada çok konuşulan iptal kararı: Galatasarayın golü VARa takıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 21:28

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'un konuğu olan Galatasaray, mücadelenin ikinci yarısında Leroy Sane ile öne geçti. Ancak, VAR incelemesinin ardından sarı-kırmızılıların golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Haberin Devamı

Konyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı.

Konya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, ikinci yarının başında skor 0-0'ken verilen VAR kararı maça damgasını vurdu. 

GALATASARAY GOLÜ BULDU 

Sarı-kırmızılılar ikinci yarının başında Leroy Sane ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Noa Lang'ın derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sacha Boey, Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Bahadır'dan seke topu kale önünde bitiren Leroy Sane, topu filelere gönderdi.

Gözden KaçmasınGalatasarayın ardından Juventusa bir darbe de Comodan Kenan Yıldızdan tepki...Galatasaray'ın ardından Juventus'a bir darbe de Como'dan! Kenan Yıldız'dan tepki...Haberi görüntüle

VAR UYARDI

Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, orta noktayı göstermesine rağmen VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısı yaptı.

KARAOĞLAN 'OFSAYT' DEDİ

VAR'dan gelen uyarının ardından monitörün başına giden Karaoğlan, Boey'in kaleciden dönen topun ardından Olaigbe'yi topa gitmesini engellediği ve pasif ofsayttayken onu aktif ofsayt konumuna taşıdığından kaynaklı golü iptal etti.

Haberin Devamı

Mücadelen ev sahibi ekip lehine endirekt serbest vuruş kararı verdi.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Bu kararın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan gol paylaşımı ise alıntılanarak "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." notu düşüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor-Galatasaray#Atilla Karaoğlan#VAR

BAKMADAN GEÇME!