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Konya Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Galatasaray#Süper Lig
Konya Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak Bilet fiyatları belli oldu mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 11:23

Konyaspor Galatasaray maçı biletleri için taraftarların araştırmaları sürüyor. Şampiyonluk için kritik bir öneme sahip olan Konyaspor maçı, Sarı Kırmızılı ekibin galibiyetiyle sonuçlanması halinde ligin şampiyon takımını belirleyecek. Peki, Konya Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu mu? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Konyaspor Galatasaray maçı bilet fiyatları için geri sayım başladı. Ligin şampiyonunu belirleme olasılığı bulunan karşılaşma, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler ise Konyaspor Galatasaray biletleri ve bilet fiyatları için araştırmalarına başladı. Peki, Konya Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu mu?

KONYA GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konyaspor Galatasaray maç biletleri için henüz duyuru yapılmadı. Biletlerin 23 Mayıs Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

 

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#Konyaspor#Galatasaray#Süper Lig

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