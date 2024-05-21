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Konyaspor Galatasaray maçı bilet fiyatları için geri sayım başladı. Ligin şampiyonunu belirleme olasılığı bulunan karşılaşma, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler ise Konyaspor Galatasaray biletleri ve bilet fiyatları için araştırmalarına başladı. Peki, Konya Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu mu?

KONYA GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konyaspor Galatasaray maç biletleri için henüz duyuru yapılmadı. Biletlerin 23 Mayıs Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.