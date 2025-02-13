Kontrol tamamlandı: 'Oğuzhan penaltı doğru'

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu dünkü toplantısının ardından tarihi bir karara imza atarak G.Saray maçında Adana Demirspor’un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonunun ham VAR konuşmalarını paylaştı.

TFF’den yapılan açıklamada “MHK’nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi.

Kayıtların açıklanmasıyla Mertens’in penaltı pozisyonunda VAR hakemi Jakob Sundberg’in maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ı pozisyonu incelemeye davet edip etmediği de netleşirken Danimarkalı hakemin pozisyonun penaltı olduğunu doğruladığı ortaya çıktı.

OFSAYTA DA ELE DE BAKILDI

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AVAR (Murat Tuğberk Curbay): Potansiyel bir ofsayt, olası bir penaltı.

VAR (Jakop Sundberg): Olası bir ofsayt, olası bir elle oynama. Ve kontrol ediyorum.

AVAR: Sahadaki karar penaltı.

VAR: Tekrar. Bir sonraki pozisyona

bakalım. Evet bu.

Oğuzhan Çakır: (Kontrol sırasında futbolculara) ‘Tamam kontrol edilecek’ dediği duyuluyor.

VAR: Kontrol ediyorum, kontrol ediyorum.

Oğuzhan Çakır: (Futbolculara) ‘Bir sakin ol. Kontrol edilecek’ diyor.

VAR: Bir kere daha bunu tam hızda... Bunun başka bir açısı var mı? Tamam bu harika.

VAR: Penaltı, tamam. APP’yi kontrol ediyorum.

VAR: Oynat, ofsayt olma ihtimali var mı? Sadece tümünü oynat, tamam güzel oynat.

VOLKAN NARiNÇ DE PENALTI DEDi

Oğuzhan Çakır: (2. Yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç’e soruyor) Volkan abi sen ne gördün.

Volkan Ahmet Narinç: Bana göre de penaltı gördüm ama... Topa müdahale edemedi oyuncu

Oğuzhan Çakır: Hiç edemedi...

Oğuzhan Çakır: (Oyunculara) Tamam kontrol edilecek çıkalım dışarı.

VAR: Bana tekrar penaltıyı oynat.

VAR: Oğuzhan, kontrol tamamlandı.

Oğuzhan Çakır: Evet

VAR: Penaltı teyit edildi.

Oğuzhan Çakır: Penaltı, tamam.